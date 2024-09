GDDKiA ogłosiła przetargi na ważne inwestycje w okolicach Szczecina

Grafika: GDDKiA/Oddział Szczecin Grafika: GDDKiA/Oddział Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Kołbaskowa oraz drugiej części obwodnicy Przecławia i Warzymic.

Obie te inwestycje oczekiwane były zarówno przez kierowców, jak i samych mieszkańców już od kilku lat - mówił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.



- Będą ważne też bo będą umożliwiały kierowcom włączenie się do planowanego zachodniego obejścia Szczecina na które tak bardzo wszyscy czekamy - mówi Marchewka.



Kolejny ogłoszony dziś przetarg dotyczy Autostrady A6. Chodzi o budowę dodatkowej nitki zjazdowej między węzłem w Kołbaskowie, a granicą państwa - dodaje Arkadiusz Marchewka.



- Dzisiaj na przejściu granicznym, jak się przejedzie przez nie, to potrzebne jest przejechanie kilkunastu kilometrów w dwie strony, żeby po prostu zawrócić. Tam będzie spowodowany specjalny wiadukt z tak zwaną zawrotką - dodaje Marchewka.



Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to rok 2028.