Alert RCB w regionie. Zakaz korzystania z wód Odry

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy regionu z informacją od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alerty RCB otrzymali mieszkańcy Szczecina i powiatów myśliborskiego, gryfińskiego, polickiego i goleniowskiego.



"UWAGA! Zakaz korzystania z wód Odry. Dotyczy on: picia wody, wchodzenia do niej, pojenia zwierząt, podlewania roślin i jedzenia ryb." - można wyczytać z komunikatu.



Według informacji sanepidu i w myśl rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego, Odra jest traktowana jako rzeka zanieczyszczona. Jednocześnie sanepid przypomina, że woda w kranach jest zdatna do picia i jest pod stałą kontrolą. O dobrej jakości "kranówki" przypominają także Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.