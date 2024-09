Nowy skrzydlaty mieszkaniec zauważony w Szczecinie

Chiropterolodzy naliczyli w Podziemnym Mieście sześć gatunków nietoperzy, w tym jednego z największych w Polsce, czyli borowca wielkiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Można go spotkać w polskich górach - przy odsłoniętych skałach i górskich potokach. Poprzednią zimę spędził... w Szczecinie.

Mowa o podkowcu małym, czyli gatunku nietoperza dotąd niespotykanym w naszym regionie. Nadal nie wiadomo dlaczego hibernował w Szczecinie - mówi chiropterolożka Karolina Ignaszak.



- Ciągle bardzo intensywnie trwają dyskusje o tym, co on tutaj robił. Doszliśmy do wniosku, że raczej teoria, że on przeleciał tutaj o własnych siłach nie jest prawidłowa, bo jednak kilkaset kilometrów od Szczecina są pierwsze stwierdzenia - mówi Ignaszak.



Czekamy z niecierpliwością aż zrobi się chłodno i będziemy mogli sprawdzić, czy podkowiec wróci do tego samego zimowiska. Niestety, bardzo trudno go namierzyć - dodaje Karolina Ignaszak.



- Bardzo trudno jest namierzyć aktywność podkowca bo one mają sygnały halokacyjne bardzo krótkie, trzeba być bardzo jego blisko, żeby go w detektorze, czyli takim specjalnym urządzeniu, usłyszeć - tłumaczy Ignaszak.



W okolicach Szczecina najczęściej spotykane gatunki nietoperzy to borowce wielkie i karliki. Wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce są pod ochroną.