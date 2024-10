"Studia Executive MBA to dwa lata wyjęte z życiorysu"

Afera w Collegium Humanum rzuca się cieniem na cały sektor edukacji - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" Justyna Osuch-Mallett, rektorka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Dodała jednak, że szczecińska uczelnia broni się tym, że od 25 lat prowadzi studia MBA.- Zaczynaliśmy w momencie, kiedy dyplom studiów MBA był mylony z ligą amerykańskiej koszykówki NBA i musieliśmy na początku tłumaczyć. To jest ćwierć wieku, trudno sobie nawet wyobrazić taki produkt edukacyjny. My zawsze powtarzaliśmy i to jest też naszą siłą dzisiaj, to widzę po rekrutacji na dzisiejszą edycję Executive MBA. To są studia bardzo ciężkie, to są dwa lata wyjęte z życiorysu - mówi Osuch-Mallett.Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to pierwsza niepubliczna uczelnia w Szczecinie i na terenie województwa zachodniopomorskiego. Powstała w 1989 roku i cztery lata później została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych.Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest instytucją non-profit. Posiada również swoje wydziały zamiejscowe: w Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu.