Radio Szczecin gra z Pogonią [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Od dziś zostaliśmy partnerem medialnym ''Dumy Pomorza''.

Rzecznik prasowy klubu Krzysztof Ufland liczy na długą i owocną współpracę.



- Jak najczęściej chcemy gościć u was w studiu. Mamy nadzieję, że będziecie aktywni u nas na stadionie, że wy i wasi słuchacze będą wspierać nas na meczach i poza meczami, a my będziemy namawiać wszystkich, żeby słuchali Radia Szczecin - powiedział.



Jak dodaje Ufland - gramy do jednej bramki.



- Pogoń Szczecin w piłkę gra, a Radio Szczecin gra na antenie, więc trzeba teraz połączyć te nuty i grać w rytm tej samej, dobrej melodii - dodał Ufland.



Pogoń Szczecin swój najbliższy mecz zagra w niedzielę. Na stadionie przy ulicy Twardowskiego jej przeciwnikiem będzie Piast Gliwice.