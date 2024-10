PiS wnioskowało o konsultacje społeczne ws. podwyżki cen za komunikację. Dostało odpowiedź

Nie będzie konsultacji społecznych w sprawie podwyżki cen biletów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Wniosek w tej sprawie do miasta złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości.

2 października otrzymali odpowiedź. - Konsultacji nie będzie - mówi radny PiS Krzysztof Romianowski. - Kiedy pytamy się, czy te konsultacje będą, Koalicja Obywatelska mówi "nie, dziś nam konsultacje społeczne są kompletnie niepotrzebne. My i tak wprowadzimy te podwyżki". Ponad 40 procent podwyżki cen biletów to ważna sprawa dla każdego mieszkańca Szczecina, bo wiele set tysięcy z nich korzysta z komunikacji miejskiej. Chcemy poznać zdanie szczecinian.Do piątku z kolei trwają konsultacje społeczne w sprawie podwyżek w Strefie Płatnego Parkowania, gdzie m.in. stawka za godzinę ma wzrosnąć o 80 groszy.- Nie potrzeba zmiany ceny, tylko zmiany podejścia - komentuje radny PiS Marek Duklanowski. - Naszym zdaniem, wystarczyłoby wydzielić kilka, może kilkanaście stref w mieście, pojedynczych ulic, naprawdę niewiele. W tych miejscach wymusić poprzez oznakowanie na godzinę, dwie, trzy, cztery, że tylko tyle można stać w tym miejscu i wtedy mielibyśmy rotacje.Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinie w sprawie SPP do 11 października w formie elektronicznej (konsultacje@spp.szczecin.pl) lub wrzucając swoje uwagi do urny w szczecińskim magistracie przed wejściem do pokoju numer 16.