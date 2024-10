Premiera biografii szczecińskiej legendy "Solidarności"

Graf. Wydawca Europejskie Centrum Solidarności

Premiera książki o Marianie Jurczyku w szczecińskim Centrum Dialogu Przełomy.

To biografia polityczna opowiadająca historie legendy Solidarności - magazyniera który stał się liderem związku zawodowego, pełnił funkcje senatora, a także był prezydentem Szczecina.



Autorem książki pt. "Marian Jurczyk (1935–2014). Biografia polityczna szczecińskiej legendy Solidarności” jest historyk i politolog dr Michał Siedziako. Jak mówi, Jurczyk jest jedną z najważniejszych postaci powojennej historii Szczecina: - Wałęsy jest to słynne: "Ja zrobiłem, ja zdecydowałem, ja obaliłem komunizm". A w przypadku Jurczyka już od roku 1980 - 1981 była wyraźna chęć oparcia się na ludziach i odwołania się do zwykłych obywateli: "Wy mi powiedzcie jak zrobić, wy mnie wybraliście, ja będę was reprezentował"...



Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:00 w Centrum Dialogu Przełomy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.