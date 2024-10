Rozwój technik leczenia raka piersi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

To najczęściej stwierdzany nowotwór u kobiet. Rocznie 20 tysięcy Polek słyszy, że ma raka piersi.

Zachodniopomorscy lekarze zachęcają do regularnych badań i podkreślają, że diagnoza: rak - nie musi być wyrokiem. Sposób leczenia cały czas się rozwija i to dobra wiadomość dla kobiet.



- Na przestrzeni ostatnich lat wdrożyliśmy wiele nowych metod leczenia; pozwalają na operacje laparoskopowe, na oszczędzenie piersi bądź na operacje rekonstrukcyjne, które powodują zminimalizowanie traumy, jaką jest rozpoznanie nowotworu złośliwego - podkreśla ordynator Oddziału Chirurgi Onkologicznej ZCO, dr Rafał Uciński.



Lekarze przypominają: wykryty we wczesnym stadium rak piersi jest wyleczalny w prawie 100 procentach.