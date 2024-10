Kościół liczy swoich wiernych

Fot. pixabay.com / pixel2013 (CC0 domena publiczna)

We wszystkich parafiach rzymskokatolickich duchowni liczą dziś, ile osób przychodzi na msze święte. Dane trafią do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Techniki liczenia są różne. W Kołbaczu w województwie zachodniopomorskim przy wejściu działa elektroniczny licznik. W parafii Świętych Cyryla i Metodego w Szczecinie wykorzystywane są kamery - mówi proboszcz parafii, ksiądz Tomasz Mędrek.



Według CBOS 89% Polaków deklaruje przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego. Z chodzeniem do kościoła niewiele ma to wspólnego, bo w całej Polsce spada liczba chrztów, małżeństw i wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach. Najmniej - 17,5 procent wiernych pojawia się w kościołach diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Najwięcej - blisko 80 procent - chodzi do kościoła w diecezji przemysko-warszawskiej. Przyczyny są różne.



Z danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku wynika, że w Polsce rośnie liczba osób bezwyznaniowych - w ciągu dekady - z 2,4% do 6,9 %.