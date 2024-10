Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Wystawny obiad, część artystyczna i wiele ciepłych słów - tak przebiegał w Świnoujściu Miejski Dzień Seniora, w którym wzięło udział kilkaset osób.

W mieście działa około dwudziestu senioralnych organizacji pozarządowych i to właśnie ich członkowie zaproszeni zostali na specjalny bankiet.



- Oby częściej, bo tylko od święta nas zapraszają. Chociaż my jeszcze jesteśmy pełni energii i pełni werwy. Także mogłoby być częściej, no ale cóż. - Żałujemy tylko, że tak szybko ten czas ucieka, a my tyle lat mamy i chcielibyśmy, żeby się cofnął. Tak trochę z dziesiątkę, chociaż co?! - Wolelibyśmy - przynajmniej nasz stolik - żeby młodzież nam zagrała przeboje z naszych lat, jak Rolling Stonesi, Beatlesi. Mówiąc wprost: lata 60. i 70. to były takie przeboje, że hej! - mówili.



Miejski Dzień Seniora w Świnoujściu obchodzony jest co roku w połowie października.