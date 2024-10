Minigolf w Kołobrzegu pozostanie na swoim miejscu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Za nami kolejny głośny przetarg na dzierżawę miejskiej działki położonej nad morzem.

Park rozrywki "Prugar" funkcjonuje na miejskiej działce przy ulicy Kasprowicza od 25 lat. Zgodnie z przyjętą przez miasto polityką kołobrzescy radni nie dali zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dla dzierżawcy, którego główną osią działalności jest minigolf. To wywołało oburzenie wśród mieszkańców miasta.



- Ja jestem u Pana Mariana od ponad 20 lat, praktycznie od małego. To jest człowiek, to jest dusza. - Subkultura naszej społeczności kołobrzeskiej. Od dzieci, poprzez rodziców, dziadków, kilka pokoleń - komentują klienci.



Ostatecznie to dotychczasowy dzierżawca Marian Prugar zaproponował w ogłoszonej licytacji najwyższą stawkę, 200 tysięcy złotych rocznie i został zwycięzcą przetargu. Jak mówi, do działania zmotywowali go właśnie klienci: - Nasi dzielni, jak to mówią fani. To dało nam taki motor napędowy, że po prostu musimy iść razem - podkreślił Prugar.



Umowa dzierżawy zostanie podpisana na okres 9 lat. Do czerwca przyszłego roku nowy-stary dzierżawca powinien jednak przeprowadzić kapitalny remont torów do minigolfa, zmodernizować recepcję i toaletę, a także wymienić oświetlenie i ogrodzenie.