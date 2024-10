Czego nie wyrzucać do kanalizacji? ZWiK wyjaśnia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Resztki zupy, olej po smażeniu, waciki kosmetyczne albo włosy ze szczotki. Te śmieci często lądują w zlewie albo w toalecie, a następnie zatykają rury i mogą doprowadzić do katastrofalnych skutków.

Sprawdziliśmy, czy szczecinianie wiedzą co można - a czego nie - wrzucać do toalety.



- Nie no, gdzie do toalety. Moje mieszkanie jest prywatne, zapcham toaletę i muszę sam naprawiać. Nie, nie, nie, oczywiście, że do kosza. Może zejść niżej, tam się też gdzieś zapcha po drodze i później ktoś pracę przez to. - Waciki? Wyrzucamy do toalety. - Powinny być segregowane z tego co wiem, więc powinny trafić do specjalnego kubła - mówią szczecinianie.



- Żadne resztki, materiały higieny, nic, co wydaje nam się, że przez rurę przeleci, a potem może stanowić się dla nas problem. Nieprzyjemny zapach to jest najprzyjemniejsze co może nas spotkać, ponieważ te niżej położone miejsca, piwnice, ulice, nasze domy, mieszkania, mogą zostać zalane fekaliami - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



Resztki jedzenia wyrzucamy - albo oddajemy do jadłodzielni. Do śmieci powinny też trafić waciki, chusteczki czy włosy. Z kolei olej po smażeniu należy zlać do pojemnika, a następnie wyrzucić do odpadów zmieszanych.