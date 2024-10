Zmiany na parkingu przy Urzędzie Miasta Szczecin [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Płatny Parking Niestrzeżony przy ul. Szymanowskiego w Szczecinie od 1 maja przyszłego roku zostanie wyłączony ze strefy PPN. To znaczy, że w tym miejscu, już za kilka miesięcy, powstaną "specjalne miejsca parkingowe".

Na razie nie wiadomo, na czym będą polegać. Zmiany te zawiera projekt uchwały, która trafi pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta. To korekta dość ważna przede wszystkim dla interesantów Urzędu Miasta.



- Ci z państwa, którzy dojeżdżają do Urzędu Miasta nieraz się mylą, bo są kawałki, które obsługuje ktoś inny, tworzy z tego inny parking. Sam kiedyś zapłaciłem mandat, 200 złotych za to, że postawiłem samochód na ulicy Ogińskiego - przyznał radny Koalicji Obywatelskiej, Paweł Bartnik.



Docelowo miasto chce ujednolicić system parkowania przy szczecińskim magistracie.

Wśród zmian planowanych na najbliższą sesję Rady Miasta widnieje również utworzenie nowego Płatnego Parkingu Niestrzeżonego "Jasne Błonia".



Miałby funkcjonować od 1 maja przyszłego roku na betonowym placu znajdującym się przy ulicy Piotra Skargi.