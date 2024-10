Wiceburmistrz Gryfina o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry: trzeba mieć wizję tego miejsca

To wciąż wielka niewiadoma - tak o projekcie utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry mówi zastępca burmistrza Gryfina.

Tomasz Miler w "Rozmowie pod krawatem" skarżył się, że z rządu płynie za mało informacji na ten temat. Do tej pory nie wiadomo, co jego stworzenie będzie oznaczało dla mieszkańców, bo brakuje podstawowych danych - wyjaśniał Miler.- My ciągle na to pytanie: czy jesteście za czy przeciw, odpowiadamy: nie wiem. To ministerstwo powinno zlecić przygotowanie inwentaryzacji przyrodniczej. Później do tego dopasować wizję tego miejsca. Jak ona ma być utrzymywane. Tej wizji, tych odpowiedzi, nam ciągle brakuje - mówi zastępca burmistrza Gryfina.Część mieszkańców obawia się, że stworzenie parku ograniczy m.in. możliwość prowadzenia firm na tym terenie. Strona rządowa przekonuje jednak, że nie ma powodów do obaw, a projekt niesie ze sobą wiele korzyści.W czwartek o Międzyodrzu rozmawiać będą specjaliści. To w ramach. Początek na naszej antenie o 20.