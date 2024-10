Czarny rynek rowerowy wciąż ma się dobrze? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

24 października obchodzimy międzynarodowe święto roweru.

Dla wielu szczecinian to codzienny środek transportu, którego koszt zakupu może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. Kradzieże rowerów to poważny problem - mówią mieszkańcy Szczecina.



- Te zabezpieczenia są potrzebne, często kradną te rowery. To jest elektryk, jak taki się ukradnie, to się tego sprzedać nie da, to ma numer seryjny. Po dwóch tygodniach znaleźli mój... - Ja mam łańcuch, więc zawsze go gdzieś zaczepiam. Już mnie kiedyś okradziono, złodziej zabrał z mojego korytarza. A policja na to: wie pani, my nie możemy niczego wszcząć... - skarżą się mieszkańcy.



Rowery są sprzedawane przez złodziei w częściach, sprzedaż komponentów jest trudniejsza do wykrycia - mówi Daniel Kamiński ze sklepu rowerowego Synkros: - Jeżeli chodzi o znakowanie rowerów przez policję, to my raczej jako sprzedawcy odradzamy tego typu praktyki. Rowery z zasady są już oznakowane i nie ma potrzeby dodawania drugiego numeru ramy. Plus, wielu producentów ma taki zapis, że jest to ingerencja w powłokę lakierniczą, i tracimy wówczas gwarancję na rower.



W 2023 roku w Polsce doszło do ponad 13 tys. kradzieży rowerów.