Archidiecezja ma nowego metropolitę

Rozpoczęła się msza św. w wypełnionej Bazylice Archikatedralnej. Kilkuset duchownych, setki świeckich już czekają na powitanie swojego metropolity.

Ingres to pierwsze uroczyste przybycie nowego biskupa do swojej katedry, aby ze swoją wspólnotą celebrować mszę św. Na początku biskup Zbigniew Zieliński przekaże pastorał nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, a ten znak władzy pasterskiej odda nowemu metropolicie.Nowy metropolita jest przewodniczącym Rady ds. Rodziny w Episkopacie. I, być może, właśnie temat rodziny uczyni swoim głównym mottem. Jak pamiętamy, to właśnie w Szczecinie papież Jan Paweł II na Jasnych Błoniach skierował homilię do rodzin.W piątek obejmując kanonicznie archidiecezję abp Wiesław Śmigiel także odwołał się do rodziny porównując do niej swoją nową archidiecezję i Kościół. Powiedział, że kiedy w rodzinie mówimy "to moja rodzina", to jest w tym stwierdzeniu troska, miłość i bezpieczeństwo.Dokładnie tak samo jest, a przynajmniej powinno być w Kościele - podkreślił. Już za chwilę będzie przewodniczył pierwszej mszy św. w swojej nowej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.