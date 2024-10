Nowa koncepcja dot. siedziby Teatru Współczesnego podzieliła radnych [ZDJĘCIA]

Nowa Koncepcja budowy siedziby Teatru Współczesnego poróżniła szczecińskich radnych, którzy byli gośćmi porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Projekt zaproponowany przez marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Wiceprezydenta Szczecina Marcina Biskupskiego zakłada dobudowę dodatkowego skrzydła do budynku Muzeum Narodowego.Nowa siedziba teatru miałaby powstać od strony ulicy Jarowita. Zaproponowana rozbudowa nie jest zaskoczeniem, ponieważ był to jeden z wariantów branych pod uwagę - mówi radna Koalicji Samorządowej Renata Łażewska.- Pomysł budowania teatru tuż przy muzeum na Wałach Chrobrego myślę, że jest - jeśli chodzi o finansową i praktyczną stronę - bardziej realny - dodaje Łażewska.Wątpliwości w sprawie rozbudowy Teatru Współczesnego mają radni Prawa i Sprawiedliwości - mówi radny Krzysztof Romianowski: - Mamy pewne wątpliwości, co do kształtu tej propozycji, która jest. My akurat bardziej byśmy byli za takim faktycznie autonomicznym miejscem, aby Teatr Współczesny był chociażby na Łasztowni.Środowisko szczecińskiej kultury w tej sprawie jest mocno podzielone - uważa radny Koalicji Obywatelskiej Wojciech Dorżynkiewicz: - Środowisko kultury w kwestii tego pomysłu jest podzielone. Nawet na łamach "Gazety Wyborczej" był wywiad przeprowadzony z panem Skrzywankiem, były dyrektor Teatru Współczesnego aprobuje ten pomysł, jest "za". Są więc ludzie, którzy są "za" i "przeciw"...Szacunkowy koszt rozbudowy Teatru Współczesnego w Szczecinie, to 200 milionów złotych.