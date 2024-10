Terytorialsi odbudowują tereny zniszczone przez powódź [ZDJĘCIA]

fot. DWOT fot. DWOT fot. DWOT fot. DWOT

Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbudowują tereny zniszczone przez powódź na południu kraju.

Pomagają w miejscowościach województw dolnośląskiego i opolskiego. W operacji na południu kraju, do tej pory, wzięło udział około pół tysiąca żołnierzy WOT z naszego województwa.



Najpierw kilkudziesięciu z nich było tam tuż po przejściu fali powodziowej, ratując dobytek mieszkańców i pomagając w usunięciu zniszczeń - później, kiedy fala kulminacyjna zbliżała się do województwa zachodniopomorskiego, żołnierze zostali stamtąd przeniesieniu do naszego województwa, gdzie zabezpieczali tereny, którym groziło zalanie lub podtopienie.



Kiedy zagrożenie minęło, zachodniopomorscy żołnierze WOT w ramach operacji "Feniks" znów trafili na południe kraju.



Od dwóch i pół tygodnia pomagają mieszkańcom odbudować zniszczone miejscowości.