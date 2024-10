Protest Solidarności w obronie miejsc pracy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kilkuset związkowców z "Solidarności" Pomorza Zachodniego manifestowało przed gmachem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w obronie miejsc pracy.

Po ponad 25 latach pracy jesteśmy wyrzucani na bruk - mówią uczestnicy strajku.- Zabrali niedziele, potem nadgodziny, potem w lipcu 20 proc. wypłaty, żeby zakład ratować, a oni po kilku tygodniach złożyli wniosek o upadłość zakładu. - Ciężko jest powiedzieć, co można zrobić. Pracowników z bardzo dużym doświadczeniem nie szanuje się w miejscu pracy - mówili.Łącznie pracę ma stracić około 4 tysięcy osób. Grozi nam zubożenie regionu, a także wzrost bezrobocia - przestrzegał Mieczysław Jurek, przewodniczący zachodniopomorskiej Solidarności.- Kuriozalny przykład: chemia Police. Przyjechali, powiedzieli - 10 miliardów zadłużenia w całej grupie. Ale po miesiącu było osiem, potem jeszcze mniej. To dopiero są uzdrowiciele. Uzdrowili w ciągu miesiąca chemię o 2 miliardy - mówił przewodniczący Jurek.Zrobimy co się da, aby pomóc strajkującym - mówi wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski.- Będziemy próbowali zawsze znaleźć jakąś koncyliacyjną drogę, sytuacja Cargo jest dosyć trudna, ale należy zadbać o te osoby, żeby to, co oni potrafią, know how, nie zostało zmarnowane - podkreślił wojewoda.W zgromadzeniu przed Urzędem Wojewódzkim wzięło udział około 150 osób.