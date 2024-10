Co dalej ze sprawcą wypadku z pl. Rodła?

Możliwe kolejne kroki w sprawie Grzegorza Ł. - sprawcy wypadku na placu Rodła w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie analizuje opinie biegłych na temat stanu psychicznego Grzegorza Ł.Jeżeli prokuratura nie będzie miała wątpliwości co do wyników obserwacji psychiatrycznej i pozostałego materiału będzie mogła zwrócić się do sądu o umorzenie sprawy i umieszczenie Grzegorza Ł. w szpitalu psychiatrycznym.Taki wariant jest najbardziej prawdopodobny dla mecenasa Patryka Zbroi - obrońcy podejrzanego: - Ta opinia jest silna, mocna i broni się pod kątem stanu podejrzanego.Natomiast, jeżeli prokuratura będzie miała wątpliwości co do wniosków biegłych - to może zadać konkretne pytania celem uzupełnienia opinii.Kolejnym krokiem może być także odrzucenie wyników i powołanie nowych biegłych.Istnieje także scenariusz, w którym prokuratura złoży wniosek do sądu o umorzenie sprawy, a sąd go odrzuci. Tu jednak będzie potrzebne konkretne uzasadnienie decyzji.