Podwyżki w Kołobrzegu. "To urealnienie cen"

W czasie trwającej sesji Rady Miasta miejscowi radni podnieśli opłaty, które odczują nie tylko mieszkańcy, ale także turyści.

5 złotych w strefie B i 6,4 zł w strefach A i C - to nowe stawki za pierwszą godzinę parkowania na ulicach Kołobrzegu. Radni podnieśli też cenę abonamentów mieszkańca z kwoty 60 zł do 100 zł.Radny Kamil Barwinek z klubu „Tak dla Kołobrzegu” tłumaczy, że po pięciu latach bez podwyżek miasto nie miało innego wyjścia.- W tym czasie kilkudziesięcioprocentowy wzrost inflacji, najniższa krajowa wzrosła z 2250 złotych brutto do 4666 w przyszłym roku. To urealnienie cen - argumentował.Zdaniem Jacka Kalinowskiego z klubu radnych PiS podwyżki są zbyt duże.- 67 procent - o tyle wzrosną od 1 lutego nasze opłaty za parkowanie w strefach - podkreślił.Opłaty parkingowe w SPP to nie jedyne podwyżki, którymi zajęli się dziś kołobrzescy radni. W czasie zatwierdzili również podniesienie opłaty za odbiór śmieci do 13 zł za metr kwadratowy zużytej wody, bo właśnie taka metoda naliczania opłat obowiązuje w Kołobrzegu.