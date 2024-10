Ważne zmiany w ruchu w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W czwartek wejdą w życie tymczasowe zmiany w ruchu w Kołobrzegu związane z dniem Wszystkich Świętych. Potrwają one nieco dłużej niż zwykle.

Już w czwartek od godziny 15 kierowcy muszą pamiętać o zmianach w ruchu. Na wszystkich ulicach dojazdowych do kołobrzeskiego cmentarza obowiązywać będzie ograniczenie ruchu do 30 km/h. Kluczową zmianą będzie wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na ulicy Św. Wojciecha z wjazdem od ul. 6 Dywizji Piechoty.



Podkomisarz Karolina Seemann z kołobrzeskiej policji apeluje do kierowców, by zachowali czujność i zwracali uwagę na znaki drogowe.



- Pamiętajmy o tym, by nie jeździć na pamięć. Jest to szczególny okres, kiedy ta organizacja ruchu się zmienia i ta ulica jest jednokierunkowa. Zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie jeżdżą na pamięć i w tę ulicę wjeżdżają, tworząc niepotrzebnie korki - mówi Seemann.



Jako, że wzmożony ruch wokół kołobrzeskiej nekropolii może panować także przez cały weekend, zmiany dla kierowców będą obowiązywały w tym roku wyjątkowo długo. Powrót do stałej organizacji zapowiadany jest na poniedziałek o godz. 7.