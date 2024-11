Igły w halloweenowych cukierkach. "Chcieli wzbudzić lęk"

Pyrzyce, Gliwice czy Gniezno - to tylko część miejscowości, w których halloweenowe cukierki okazały się niebezpieczne dla dzieci.

Szpilki czy gwoździe w słodkościach były przyczynkiem do dyskusji w "Radiu Szczecin na Wieczór" o przemocy wobec najmłodszych.Według psychiatry Jerzego Pobochy, szpikowanie ostrymi przedmiotami słodyczy miało wzbudzić lęk i awersję przed Halloween u dzieci, ale też i u rodziców.- To miało mieć skutek odstraszający... Część osób źle odbiera przychodzenie do domów takich przebierańców... - dodaje psychiatra.Jak wynika z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 1/3 Polaków wciąż akceptuje stosowanie kar cielesnych na dzieciach.Ten wynik jest z jednej strony pesymistyczny, ale z drugiej - optymistyczny - wskazuje socjolożka Justyna Szołajska: - Pocieszające jest to, że na przestrzeni ostatnich prawie dwóch dekad, odsetek przeciwników stosowania kar fizycznych wzrósł aż o 27 proc.Według raportu, w ostatnim roku co piąty Polak był świadkiem stosowania kar cielesnych wobec dziecka.