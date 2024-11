Syreny w Stargardzie. To tylko testy

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Modulowany dźwięk syren - słyszą przez cały dzień mieszkańcy Stargardu. Miasto testuje nowy system ostrzegania przed zagrożeniami.

Składa się na niego 14 syren alarmowych. Za ich pośrednictwem można też emitować komunikaty głosowe o niebezpieczeństwie. Nowe urządzenia alarmowe miasto zainstalowało za prawie 600 tys. złotych.



Miasto chce sprawdzić, czy mieszkańcy słyszą sygnał alarmowy we wszystkich dzielnicach, o czym informuje Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego.



- Czy na pewno ta inwestycja została zrealizowana w taki sposób, że będzie słyszalna w każdym miejscu miasta, tak jak być powinno. A jeśli, po sygnałach od mieszkańców, okaże się, że tych syren nie było słychać, będzie on już słyszalny wszędzie - tłumaczy Styczewski.



Zamieszkała w Stargardzie pani Joanna potwierdza, że sygnał był wyraźnie słyszalny. - Słyszałam. Gdybym nie wiedziała, to bym myślała, że jakaś wojna się szykuje - mówi pani Joanna.



Gdzieś były komunikaty. Były wyraźnie słyszalne nawet na Zachodzie. Właściwie wypełniły swoją funkcję - twierdzi jeden z mieszkańców.



Miasto zachęca, by zgłaszać uwagi o klarowności dźwięku, a także własnej lokalizacji w chwili testu. Ma być to pomocne w ustawieniach parametrów systemu.