W Stargardzie uroczystości, pokaz sprzętu wojskowego i koncerty [PLAN OBCHODÓW]

Msza w intencji Ojczyzny celebrowana w stargardzkiej Kolegiacie rozpoczyna oficjalne obchody 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacyjnym punktem będzie apel wojskowy przy pomniku, który odsłonięto w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego zachęca do udziału w uroczystościach pod pomnikiem ok. godziny 12:30.



- Tam cały ceremoniał wojskowy, oficjalna oprawa. Później zapraszamy w okolice Ratusza, ulica Kramarska, pokaz sprzętu wojskowego i wojskowa grochówka - mówi Styczewski.



Pokaz sprzętu wojskowego na Staromiejskim Rynku zaplanowano do godz. 16:00. Zwieńczeniem wspólnego świętowania będzie koncert orkiestry Camerata Stargard na dużej scenie Centrum Kultury.



- Można razem z orkiestrą i tym repertuarem przygotowanym spędzić ciekawy wieczór, z wyjątkowo wybranymi utworami - mówi Styczewski.



Początek koncertu o godzinie 17:00. Natomiast w Parku Chrobrego rusza siódma edycja biegu „Stargard dla Niepodległej”. Okołu południa na paradę przy dawnym TESCO zapraszają motocykliści, a na swój sposób święto niepodległości uczci Stargardzki Klub Morsów, popołudniową kąpielą w wodach Miedwia.