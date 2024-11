Można dołożyć się do utrzymania cmentarza polskich bohaterów

Cmentarz Cmentarz Orląt Lwowskich 2024 r. Fot. Agata Rokicka [Radio Szczecin]

Polacy mogą mieć swoją cegiełkę w odbudowie nekropolii na Ukrainie. Chodzi o cmentarz Orląt Lwowskich, na którym spoczywają bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej.

Za utrzymanie i pielęgnację cmentarza odpowiadają członkowie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.



- Jednak każdy Polak może wesprzeć pamięć o tym historycznym miejscu - mówi dziennikarka Polskiego Radia Lwów Maria Pysz. - Możecie załatwiać, aby to było zgodne z prawem współczesnym. Bo nie zapominajmy, że ukraińskie prawo jest coraz bardziej dostosowywane do europejskiego. Przyjeżdżajcie, pomożemy, róbcie polskie place, wieszajcie tablice pamiątkowe, dbajcie o cmentarze, zadbajcie o pamięć.



Na cmentarzu spoczywa prawie 3 tysiące młodych żołnierzy - uczniów szkół średnich i studentów. Stąd nazwa nekropolii.