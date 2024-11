Wycinka drzew przy szpitalu przy Unii Lubelskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 80 drzew (głównie topoli) wycięto na terenie szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

To efekt inwentaryzacji ponad stuletniej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie szpitala. Korzenie drzew zatykały kanały wodno-ściekowe, co niejednokrotnie było przyczyną zalań i podtopień.



- W większości kanałów istnieją wrosty korzeni drzew i one zaślepiają nam cały przepływ w kanalizacji deszczowej i sanitarnej - poinformował Robert Wyrostkiewicz ze szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej.



Wycinka drzew związana jest również z budową Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci.



- Nasadzenia drzew będą wykonane w ramach inwestycji, którą planujemy. Będzie urządzona środowiskowa infrastruktura; nie będą to łamliwe drzewa, tylko drzewa odpowiedniej jakości - zapowiedział Robert Wyrostkiewicz.



Nowe nasadzenia mają pojawić się do końca 2028 roku.