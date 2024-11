Kolejne utrudnienia na ulicach Stargardu

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przez remont kanalizacji na ulicy Kościuszki w Stargardzie wprowadzono tam ruch wahadłowy, więc kierowcy muszą się przygotować na utrudnienia.

Problemy z przejazdem mogą się pojawić zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu - mówi Radosław Kalisz z Wód Miejskich.



- To jest odcinek ponad stumetrowy. Renowacji poddajemy kanał o średnicy 1400 mm. Ze względu na technologię, prace będą trwały nieprzerwanie około 24 godzin - mówi Kalisz.



Remont zbiegł się z kilkudniowym zamknięciem nowo budowanego ronda w innej części miasta. Kalisz tłumaczy, że wymianę sieci na ul. Kościuszki zaplanowano wcześniej.



- Na pewno poruszanie się samochodami w mieście jest teraz utrudnione. Wykonawca ma termin do końca listopada. Najlepiej do czwartku w tym rejonie miasta nie jeździć - mówi Radosław Kalisz z Wód Miejskich.



Do piątku powiat ma uporać się z przełożeniem sieci gazowej pod nowym rondem u zbiegu ulic Okrzei i Kochanowskiego. Na czas robót wstrzymano ruch w tej części miasta.