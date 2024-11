Dyskusja ministra z hodowcami. W tle Ustawa łańcuchowa

Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt była jednym z głównych tematów czwartkowej debaty ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z rolnikami naszego regionu.

Prawie trzygodzinne spotkanie odbyło się w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wywiązał się intensywny dialog.- Co zrobi PSL z "Ustawą łańcuchową", która rusza "z grubej rury" już 19-go?! Będzie pierwsze czytanie. Dlaczego tak bardzo zależy, żeby wprowadzić fundacje, które dostaną prawo zabierania zwierząt, "bo krowa kuleje...", to już trzeba rolnikowi wejść na gospodarstwo i zabrać?!- Moje ugrupowanie i doktora Rzepy jest przeciwko ustawie. Czy pan się do tego odniesie?- Odniosę się od razu: do komisji trafiło osiem projektów ustaw; od łańcuchów przez chipowanie, znakowanie, cyrki... - informował minister Siekierski.- Panie pośle, czy pan jest za tymi fundacjami? - pytali hodowcy.- Nie. Nie! W żaden sposób - odparł minister.Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt jest projektem obywatelskim. Wprowadza ona m.in. innymi zakaz trzymania czworonożnych zwierząt na łańcuchach czy też w zbyt ciasnych kojcach.