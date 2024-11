MotoMikołajowie szykują się do świąt. Trwa zbiórka prezentów dla dzieci

Na początku grudnia MotoMikołajowie przejadą ulicami miasta, aby wręczyć prezenty dzieciom z domów dziecka i ośrodków dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Planują przygotować 600 paczek, a my możemy pomóc w ich kompletowaniu - mówi Sławomir Chałabis, współorganizator akcji.- Zbieramy do paczek słodycze typu batoniki, cukierki, czekolady, nawet przyjmiemy jakieś gadżety reklamowe i firmowe. Staramy się do każdej paczki coś włożyć. Czy to kubek byłby był jakiś, czy opaski odblaskowe. Każdy gadżet się liczy, dzieci się cieszą nawet z takich drobnostek - mówi Chałabis.Jedynym warunkiem jest to, by były to rzeczy nowe. Lista punktów w których można zostawiać upominki znajduje się na stronie na Facebooku " Motocykliści o wielkich sercach ".Do drużyny MotoMikołajów można dołączyć do 1 grudnia.