Wspomnieniowy spacer (z przewodnikiem) po śródmieściu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Historia Szczecina w tle i dzielenie się wspomnieniami przez uczestników - tak wyglądał niedzielny spacer śladem wspomnień o śródmieściu.

Pomimo kiepskiej pogody w wydarzeniu wzięło udział około 30 osób.



- Słucham o historii Szczecina i jego okolicach. Wiele ciekawego usłyszałem odnośnie instalacji, która teraz jest w Parku Kasprowicza. To "Ptaki" Hasiora. Nie wiedziałem, że się poruszały. A czego ciekawego się jeszcze dowiem? Mam nadzieję, że jak najwięcej - mówił jeden z uczestników spaceru.



- A my przyjechaliśmy z województwa kujawsko-pomorskiego, córka nas zaprosiła i właśnie ona tak zadedykowała, że możemy spędzić tu właśnie bardzo ciekawe popołudnie: wspomnieniowy spacerek po Szczecinie. Po Szczecinie zawsze warto chodzić - dodała kolejna z pań.



- Dzisiaj mamy spacer wspomnieniowy po placach w śródmieściu i te spacery wspomnieniowe, bo to już nie pierwszy, który prowadzę, są takimi nietypowymi spacerami. Ja bardzo proszę uczestników spaceru, żeby dzielili się swoimi wspomnieniami z danego miejsca - podkreśliła Joanna Olszowska, przewodniczka po Szczecinie.



Spacer zorganizował ŚRODEK - Śródmiejski Punkt Sąsiedzki.