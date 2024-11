Nitras o aferze w Funduszu Sprawiedliwości. "To są pieniądze, które ukradziono..."

Minister Nitras, w dzisiejszej "Rozmowie pod Krawatem", komentuje ostatnie doniesienia ws. afery w Funduszu Sprawiedliwości i zatrzymania kolejnych osób związanych z posłem PiS-u Dariuszem Mateckim.

- Ja nie wyobrażam sobie sytuacji innej, to nie jest jakiś nacisk, tylko ocena rzeczywistości, że ten pan też dostanie zarzuty i będzie miał zdjęty immunitet. Ja przyznaję 10 milionów złotych na budowę basenu dla całej gminy, a tu jakiś czterech chłystków - przepraszam za to wyrażenie, ale inaczej tego nie umiem powiedzieć - dostaje 12 milionów budżetowych pieniędzy i wykorzystuje je między innymi na kampanię tego pana. To są rzeczy nieprawdopodobne i to wszystko musi być rozliczone. To są pieniądze, które ukradziono... - podkreśla Nitras.Całą rozmowę można wysłuchać i obejrzeć - na podstronie "Rozmów pod Krawatem" czy na naszym radiowym Facebooku.