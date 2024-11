Już nie "Koalicja Samorządowa", a "OK Polska"

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Taka nazwa od dziś identyfikować będzie radnych z klubu prezydenta Szczecina.

Zmiana oznacza utworzenie w naszym regionie lokalnych, nowych politycznych struktur zrzeszających głównie lokalnych samorządowców - mówi lider ugrupowania "OK Polska" w województwie zachodniopomorskim - prezydent Piotr Krzystek.



- Potrzebujemy silnej reprezentacji, która będzie walczyła o sprawy samorządowe, będzie walczyła o sprawne funkcjonowanie oświaty, transportu publicznego, pomocy społecznej i tego wszystkiego, co wiąże się z naszym codziennym życiem - podkreśla Krzystek.



- Nowe ugrupowanie nie ukrywa swoich ogólnokrajowych ambicji politycznych - dodaje Piotr Krzystek: - Mamy także w tle partię polityczną, która jest pewną gwarancją funkcjonowania naszej organizacji i gwarancją tego, że możemy w tej przestrzeni publicznej uczestniczyć, także poprzez udział w wyborach czy to samorządowych, czy w przyszłości być może w wyborach parlamentarnych.



Do tej pory do nowych struktur pod nazwą "OK Polska" przystąpiło już trzydzieści organizacji społecznych i stowarzyszeń z całego kraju.