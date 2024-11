Tragiczny finał imprezy w Hormonie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mężczyzna z klubu Hormon w ciężkim stanie trafił na stół operacyjny. Jego żona apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu, co stało się w nocy minionego weekendu. Właściciel lokalu tłumaczy, że mężczyzna potknął się na schodach. Policja to wyjaśnia.

43-letni Wiesław świętował urodziny kolegi. Gdy jego znajomi przed godz. 4 opuścili lokal, został sam. Właśnie wtedy doszło do incydentu na schodach, w wyniku którego trafił do szpitala, gdzie przeszedł rozległą operację głowy. Lekarze utrzymywali go w stanie śpiączki farmakologicznej.



- Ma wycięty spory kawałek czaszki po lewej stronie. Tak naprawdę nie wiemy co się stało. Oparłam się o media społecznościowe, szukałam świadków i zaczęło do mnie pisać sporo osób, które zeznały, że mogło dojść do incydentu, w którym udział mogły brać osoby trzecie. Chciałabym poznać prawdę - mówi żona poszkodowanego Paulina Hatłas-Sowińska.



Sławomir Janczak, współwłaściciel klubu tłumaczy, że doszło do nieszczęśliwszego wypadku.



- Widziałem zapis monitoringu, ten człowiek po prostu potknął się na schodach, upadł, uderzył głową o podłogę. Jest nam bardzo przykro z tego powodu - powiedział.



Jak poinformował asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie funkcjonariusze analizują nagranie monitoringu i przesłuchują świadków.



Informacje (nagrania, zdjęcia) związane ze zdarzeniem można przekazać KMP w Szczecinie.



Więcej na ten temat w magazynie "Tematy i Muzyka" w Radiu Szczecin po godz. 17.