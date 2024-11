Stargard nie mógł zlokalizować właściciela, więc sam posprzątał

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Bałagan wokół kontenerów z odzieżą używaną w Stargardzie posprzątało miasto.

Nie mogąc ustalić do kogo należą, usunęło 36 kontenerów stojących na miejskich gruntach.



Samorząd apeluje również do innych zarządców o wywiezienie pojemników niewiadomego pochodzenia. Odzież można zostawiać nadal w 16 kontenerach, które należą do Polskiego Czerwonego Krzyża.



Joanna Łaskarzewska, dyrektor zachodniopomorskiego oddziału PCK zachęca mieszkańców Stargardu, by nadal dzielić się odzieżą, którą w pojemnikach można zostawiać bez obaw.



- Na pewno są oznakowane, logiem Czerwonego Krzyża. Na pewno jest tam informacja do kogo zgłosić awarię, uszkodzenia i gdzie trafia odzież. Każdy kontener na terenie miasta posiada podpisaną umowę... - podkreśla Łaskarzewska.



PCK zapewnia, że utrzymywany jest porządek, chociaż odnotowano przypadki podrzucania zwierzęcych odchodów, a przy pojemnikach pojawiają się też inne śmieci.



- Niczemu nie służy ustawianie koło kontenerów odpadów AGD i RTV. Takie zachowania powodują, że musimy zrezygnować z wielu lokalizacji. A dla osób, które są w kryzysie ubóstwa są one bardzo potrzebne - dodaje Łaskarzewska.



PCK zapowiada, że dalej będzie utrzymywać swoje pojemniki. Apeluje również o korzystanie z nich w sposób odpowiedzialny i przemyślany - z myślą o osobach potrzebujących wsparcia.