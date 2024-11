Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na północy kraju.

Dotyczy to także powiatu sławieńskiego, gdzie do wieczora spaść może nawet do 15 cm mokrego śniegu. Synoptycy przewidują również, że na obszarze tym - przede wszystkim w nocy - wystąpić może oblodzenie.



Najbliższej nocy intensywnie poprószy także na południu Opolszczyzny i Śląska. Jakub Gawron dodaje, że na znacznym obszarze kraju wystąpi oblodzenie. „W całej Polsce mogą pojawiać się opady mokrego śniegu oraz deszczu ze śniegiem i w nocy będą one zamarzać. Ostrzeżenia przed oblodzeniem dotyczą tych regionów, gdzie opady będą największe, czyli: Pomorza, północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, a także obszaru Polski południowo-wschodniej. Chodzi o województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, a także południowo-wschodnią część mazowieckiego i podlaskiego”, wymienia Jakub Gawron.



Na południu Małopolski i Podkarpacia mocniej powieje. Dla tych regionów IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Jakub Gawron mówi, że najsilniej będzie wiało na Podhalu. - Tutaj mogą one dochodzić do 100 kilometrów na godzinę, nieco słabsze - do 70 kilometrów na godzinę - spodziewane są w obszarach Beskidów i Bieszczadów - prognozuje Jakub Gawron. W wyższych partiach Tatr powieje do 150 kilometrów na godzinę, a wysoko w Bieszczadach - do 130 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywały od 23. do 7 rano.

Relacja Marty Szulborskiej (IAR).