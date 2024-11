Święto dla tych, którzy kochają czytanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Spotkania autorskie, wspólne czytanie poezji, a także wręczanie nagród literackich. To już dwunasta edycja Festiwalu Czytania imienia Wojciecha Pszoniaka.

Wydarzenie to od piątku odbywa się w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej. Wśród zaproszonych gości ponad trzydziestu aktorów i pisarzy m.in. Tomasz Jachimek, Maria Pakulnis czy też Przemysław Kowalewski.



- Chciałem poznać aktorów od innej strony. Zazwyczaj widzimy ich w telewizji, w kinie. Korzystam od lat, jestem na każdym festiwalu. To okazja jedna na ileś - mówią mieszkańcy, którzy przyszli do Książnicy na festiwal.



- Trwa wielkie święto czytelnicze wszystkich, którzy kochają czytanie - mówi Bogna Tokarska z Książnicy Pomorskiej. - Zainteresowanie się zmienia i to nas bardzo cieszy, bo pojawiają się różne grupy wiekowe. Tak jest skonstruowany program, żeby każdy znalazł coś dla siebie.



- Dziękuję i rzucam do wszystkich "Moją nitkę" - dodaje pisarka i aktorka Maria Pakulnis. - Poczytajcie moją książkę "Moja nitka". Zrobiłam tą książkę dla was.



Szczeciński Festiwal Czytania potrwa do poniedziałku. Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny.