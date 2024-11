Szaleństwo cenowe na Black Friday? Sprawdziliśmy, jak to wygląda w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wybielanie zębów, orientalne masaże, a także rabaty na myjni samochodowej - m.in. na takie usługi szczecińscy przedsiębiorcy przygotowali promocje, aby zachęcić klientów do skorzystania z ich usług.

Wszystko w ramach zbliżającego się zakupowego Czarnego Piątku.



- Z okazji Black Friday przygotowaliśmy dla naszych pacjentów ofertę na wybielanie zębów. Najlepiej zapisać się do nas przed świętami, żeby zdążyć zjeść sobie jeszcze wigilijny barszczyk. - Zajmuję się piercingiem, w salonie tatuażu mamy promocję 50 proc. na wszystkie usługi. Również na usuwanie tatuażu, da się przy tym wytrzymać, ale niestety to boli bardziej niż tatuaż... - Prowadzę myjnię samochodową. Dla każdego klienta przygotowałem niespodziankę w postaci dodatkowego pakietu czyszczenia wnętrza auta - mówią usługodawcy.



Zakupowy Czarny Piątek zawędrował do Polski z Ameryki Północnej, gdzie w ostatni piątek listopada sklepy oferują jednodniowe okazje i wysokie obniżki cen.