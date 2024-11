Jakie są potrzeby dzieci w szkole i przedszkolu? Ministerstwo ma propozycję

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ocena funkcjonalna w wychowaniu szkolnym i przedszkolnym. Nową propozycję Ministerstwa Edukacji przedstawiła szczecińskim pedagogom i psychologom szkolnym wiceminister Izabela Ziętka.

- Dowiedzieliśmy się o kilku konkretach, które ministerstwo planuje zaproponować - mówi Agata Podławiak, specjalista w przedszkolu publicznym. - Mówimy o ocenie funkcjonalnej, która będzie dotyczyła szkoły oraz o ocenie, która będzie się sprawdzała w edukacji przedszkolnej.



- Brak było narzędzi do przeprowadzenia rzetelnej oceny funkcjonalnej, czyli oceny potrzeb każdego dziecka - mówi wiceminister Izabela Ziętka. - Oczywiście nie mają to być badania przesiewowe. Tylko, kiedy specjalista szkolny zauważy, że dziecko ma jakąś dodatkową potrzebę, to na podstawie tych kwestionariuszy, będzie potrafił określić, jaka to jest potrzeba i czego to dziecko potrzebuje.



Spotkanie odbyło się w sali koncertowej Państwowych Szkół Muzycznych. Wiceminister Izabela Ziętka spotkała się także z uczniami Szkoły Podstawowej nr 61. Brała udział w debacie pt. "HEJT codzienny wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko niepożądane".