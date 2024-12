Brakuje krwi, więc studenci ruszają z pomocą

Fot. Radosław Jaczmiński [Radio Szczecin/Archiwum]

To sposób na sprawienie komuś mikołajkowego prezentu - wyjątkowo cennego. Mowa o krwi.

Akcję jej oddawania organizuje Koło Naukowe Ekonomii "Aktywni Studenci". Wszystko rozpocznie się w poniedziałek przy Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.



W akcji mogą wziąć udział wszyscy chętni, każda osoba się liczy, ponieważ dawców teraz brakuje - mówi opiekunka koła, dr Agnieszka Łopatka: - Tej krwi niestety bardzo brakuje, mamy okres infekcyjny i tych dawców jest troszeczkę mniej niż zawsze. Wychodzimy więc na przeciw tym potrzebom. Jeśli ktoś nie jest pewien czy mógłby być dawcą, to nie ma obaw. Na naszą akcję przyjeżdża pani doktor i przeprowadza wywiad, na podstawie którego kwalifikuje do oddawania krwi.



Krwiobus, który stanie przed budynkiem uniwersytetu o godzinie 9:00 i zostanie do 13:00.