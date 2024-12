Trwają poszukiwana alpaki "Mango" [ZDJĘCIA]

Zachodniopomorska policja poszukuje alpaki. Zwierzę zginęło w czwartek z hodowli w podszczecińskim Tanowie.

Co stało się z dwuletnim "Mango", ustalają policjanci. Alpaki nie są agresywne, ale jeżeli spotkamy samotne zwierzę, powinniśmy poinformować służby weterynaryjne.





Zaginiony ma dwa lata, jest biały i ma na imię "Mango". To młody, bardzo łagodny samiec, któremu teraz grozi wielkie niebezpieczeństwo, bo alpaki w samotności giną - mówi właścicielka, Anna Szymańska-Dempc.- To są zwierzęta stadne, trzymają się razem i alpakarnia to jest taka przystań bezpieczna. Jak się cokolwiek dzieje, to zawsze uciekają stadem, więc niemożliwe, żeby się sam oddzielił, żeby gdziekolwiek pobiegł - mówi Szymańska-Dempc.W tej chwili w stadzie zostało 16 alpak. To wyjątkowo przyjazne stworzenia o wyjątkowym usposobieniu - mówi Norbert Dempc, właściciel stada.- Są to specyficzne zwierzęta. Do końca nie pokazują, że są chore, bo ona jest takim zwierzęciem, które cały czas musi podążać za stadem. Nawet matka, jak urodzi, to popatrzy: aha, dziecko się urodziło i ja idę sobie jeść - mówi Dempc.