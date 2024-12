Jaskulski: pracujemy nad kolejnymi zmianami w wymiarze sprawiedliwości

Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego coraz bliżej. To temat, którym zajmuje się w tej chwili sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Zdradził to na naszej antenie członek tej komisji - poseł KO Patryk Jaskulski.

Edycja tekstu: Joanna Chajdas





Poseł zapowiedział także naprawę Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa, nowe ustawy mają być przeprowadzone przez komisję, Sejm i Senat w najbliższych miesiącach.- Po to, aby nowy prezydent, który ma nie tylko na ustach, ale także w sercu demokrację i praworządność mógł je podpisać, żebyśmy mogli odpolitycznić polski wymiar sprawiedliwości i oddać go na nowo obywatelom - podkreślał Jaskulski. Poseł KO nie ukrywał też, że widzi w tej roli Rafała Trzaskowskiego.Z Patrykiem Jaskulskim poruszyliśmy również temat komisji śledczej ds. Pegasusa. Sejm zgodził się bowiem na doprowadzenie na zeznania posła Zbigniewa Ziobrę. - To on myślę zlecił zakup tego Pegasusa. Nie mam satysfakcji, że będzie doprowadzony przez policję i Straż Marszałkowską na obrady. Jest mi wręcz przykro, że były minister sprawiedliwości, osoba, która powinna świecić przykładem szuka kruczków i stawia się ponad prawem - dodał Jaskulski.Posła Jaskulskiego zapytaliśmy na antenie także o kampanię prezydencką, której oficjalnie jeszcze nie ma, ale wszyscy widzimy, że już trwa. Rozmawialiśmy także o dostępności obiektów sportowych w Szczecinie, czy o Zachodnim Obejściu Szczecina.Całą rozmowę można wysłuchać i obejrzeć na naszej podstronie oraz na radiowym Facebooku, powtórka całości na antenie o północy.Zaproszenie do wtorkowej "Rozmowy pod Krawatem" przyjął prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Michał Bulsa.