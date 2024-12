Hospicjum dostarczy świąteczne paczki dla potrzebujących rodzin

Fot. Małgorzata Furga [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Furga [Radio Szczecin]

Sto świątecznych paczek trafi do najbardziej potrzebujących rodzin hospicyjnych w regionie, które pod swoją opieką mają nieuleczalnie chore dzieci i dorosłych.

Świąteczną akcję zorganizowało Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. W przygotowaniu paczek pomagali m.in. Andrzej i Justyna studenci ze Szczecina.



- Większość naszej grupy jednak zebrała się po to, żeby pomóc, żeby przyczynić się do jakiegoś uśmiechu na twarzy. Damy radę. Damy z siebie wszystko, żeby wszyscy mogli otrzymać swoje paczki na czas i cieszyć się wspólnymi świętami z rodziną przy stole. - Żeby też dołożyć swoje trzy grosze do tego, żeby nasz świat był jednak trochę bardziej kolorowy - mówią Justyna i Andrzej.



To prawie 8 ton żywności i produktów chemicznych w darach, które trafią do rodzin w całym województwie - mówi Kinga Krzywicka prezes Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.



- To nie są tylko paczki dla pacjentów ze Szczecina, ale również tych pacjentów, którzy są u nas pod opieką filii w Koszalinie. Też będziemy musieli tak zbudować logistykę, żeby wszystkie te paczki dotarły najpóźniej do końca przyszłego tygodnia do naszych rodzin hospicyjnych - mówi Krzywicka.



Łączna wartość produktów przekazanych w paczkach to ponad sto tysięcy złotych.