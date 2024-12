Prawie widać (zielone) światełko w tunelu w Świnoujściu

Przed świnoujskimi kierowcami ostatnia - trzecia - noc w czasie której, zamiast przejechać między wyspami, będą musieli przeprawiać się promem.

W Świnoujściu trwa serwis tunelu i jego urządzeń. Sprawdzaliśmy, czy wyłączenie podwodnej drogi jest dużym utrudnieniem dla kierowców.Z wtorku na środę, ze środy na czwartek i z czwartku na piątek - to trzy noce w czasie których kierowcy między 21 a 5 nad ranem byli i są zmuszeni korzystać z przeprawy promowej.- Tunel musiał być zamknięty ze względu na prowadzone gwarancyjne, serwisowe prace przy systemie wentylacji - powiedział Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.Powrót do przeprawy budził obawy samorządu, Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia, przyznaje, że niepotrzebnie.- Obawialiśmy się tego powrotu na promy naszych mieszkańców i gości, którzy przyjeżdżają. Natomiast jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni dobrą współpracą z mieszkańcami, z kierowcami, którzy korzystają z przepraw promowych - powiedziała.Promy od 21 do północy będą kursowały co 20 minut. Do piątej nad ranem, co pół godziny.Edycja tekstu: Jacek Rujna