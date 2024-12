Naprawy po remoncie na Niebuszewie ruszą w przyszłym roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Okolice szczecińskiego Dworca Niebuszewo doczekają się w przyszłym roku remontu. Mowa o fragmencie "Torowej Rewolucji" na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Boguchwały.

Edycja tekstu: Michał Król

Mieszkańcy doceniają ławki, kosze na śmieci i więcej miejsc parkingowych. Problemem są jednak ubytki w kostce brukowej.- Jest to trochę niewypał, bo jednak dużo widać tych dziur, popękane kostki w różnych miejscach. Czuć to szczególnie jak się jedzie samochodem, bo jednak są dalej takie chłopki, bądź jak się wiedzie w dziurę to można faktycznie urwać koło. - Jak jeżdżę rowerem to przez te dziury mogę się o nie przewrócić. - Widoczne i to bardzo szybko powstało. Wygląda zdecydowanie lepiej, ale niestety partacka robota - mówią mieszkańcy.Zastępca prezydenta miasta Michał Przepiera mówi, że prowadzi rozmowy z wykonawcą przebudowy.- Z jednej strony oczywiście ta inwentaryzacja i ten stan należy potwierdzić. Z drugiej strony taki program naprawczy, jak to przeprowadzić. I po trzecie zrobienie tego. Zamierzamy to zrobić oczywiście w takim okresie, w którym będą najmniejsze utrudnienia, czyli w wakacyjnym w przyszłym roku - mówi Przepiera.Remont był elementem Torowej Rewolucji. Przebudowa torowiska od pl. Żołnierza Polskiego do Dworca Niebuszewo kosztowała 174 miliony złotych.