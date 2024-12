Stargardzcy radni przyjęli budżet na przyszły rok

Pół miliarda złotych wyda Stargard w przyszłym roku. Radni przyjęli budżet miasta. Z tego co najmniej 90 milionów złotych to koszt zaplanowanych inwestycji.

Prawie połowa tej kwoty to inwestycje w drogi, m.in. dalsze prace nad obwodnicą północną, a do tego dofinansowanie remontów m.in. ul. Orzeszkowej i Sadowej.





Jak zapowiedział Rafał Zając, prezydent Stargardu to kontynuacja przyjętego przez miasto modelu rozwoju.







- Peak inwestycyjny, który trwa w Stargardzie od kilku lat, przekracza 90 milionów złotych. A to nie jest nasze ostatnie słowo, ponieważ na początku przyszłego roku będziemy budżetować te największe inwestycje, czyli przebudowa centrum miasta i budowa nowej infrastruktury sportowej na dwóch stadionach piłkarskich - mówi Zając.



Przewidziano też sfinansowanie miejsc opieki dla seniorów. Rozbudowane również zostaną przedszkola i żłobki.



- W tym zakresie mamy nowy dom dziennego pobytu dla osób z chorobami otępiennymi. Mamy pozyskane środki na budowę zupełnie nowego obiektu z mieszkaniami wytchnieniowymi. Nowy żłobek na 113 miejsc, rozbudowa przedszkola numer 2 - dodaje Zając.



W nowym budżecie, obok remontów i rozbudowy ulic, ujęto również przejęcie od stycznia kolejnych 20 odcinków dróg powiatowych. Najwięcej gotówki pochłonie oświata - ponad 180 milionów złotych, a transport ponad 70 milionów, do tego polityka mieszkaniowa - m.in. budowa nowych budynków TBSu to wydatek rzędu 50 milionów. Władze miasta planują też remont dwóch stadionów - Błękitnych i Kluczevii.