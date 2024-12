Obrońca sprawcy wypadku na pl. Rodła: nie można go karać, tylko trzeba leczyć

"Nie widzę możliwości, żeby sąd odrzucił wniosek prokuratury o umorzenie postępowania"- mówi Patryk Zbroja, obrońca sprawcy wypadku na placu Rodła.

Biegli stwierdzili, że Grzegorz Ł. był niepoczytalny. Prokuratura zawnioskowała, by sąd zastosował środek zabezpieczający, czyli skierował mężczyznę do zakładu psychiatrycznego.Na pytanie naszego reportera, co stanie się, jeśli sąd odrzuci wniosek prokuratury, adwokat Grzegorza Ł. odpowiada: "to mało prawdopodobne".- Ponieważ cały materiał dowodowy, który mamy w sprawie, wskazuje wyraźnie, że podejrzany cierpi na chorobę psychiczną. Sprawcy w tym przypadku nie można karać, tylko trzeba leczyć. On nie ponosi winy, jak gdyby tego co zrobił. Wszystko wskazuje na to, że sąd nie odrzuci tego wniosku - mówi Zbroja.Umieszczenia w placówce psychiatrycznej nie orzeka się na określony czas. To lekarze kontrolują stan zdrowia osadzonego i podejmują decyzję co do jego przyszłości - dodaje obrońca sprawcy wypadku.- Nie można jakby z góry zakładać, że na pewno do końca życia będzie w tym szpitalu. Ale też nie można z góry zakładać, że na pewno w tego szpitala wyjdzie. Nie jest to też takie proste, w tym sensie, że to nie jest tak, że jest decyzja lekarza, o tym też sąd musi się wypowiedzieć, musi wyrazić na to zgodę. W praktyce, przy tego typu schorzeniach, nie jest to łatwe - mówi Zbroja.W wypadku na placu Rodła w Szczecinie 21 osób zostało rannych, a jedna osoba zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Grzegorz Ł. przebywa w areszcie.