Stres na święta? Są wyniki badania [ZDJĘCIA]

Przygotowywanie kolacji wigilijnej, spotkania rodzinne i kupowanie prezentów wywołuje stres u 37 procent respondentów badania "Sztuka przeżywania Świąt według Polaków".

Dla prawie 40 procent respondentów największym źródłem stresu jest przygotowanie domu na czas rodzinnej wizyty.





Z kolei z badania „Świąteczne finanse Polaków” wynika, że ponad połowa Polaków zamierza wydać na święta ponad 500 złotych. Jedna czwarta ankietowanych planuje wydać nie więcej niż tysiąc złotych. Agnieszka Salach z firmy, która zleciła badanie zwraca uwagę, że nie wszyscy planują świąteczne wydatki. - Warto jednak dodać, że aż 8 procent respondentów nie zamierza brać udziału w świątecznej gorączce zakupów, ponieważ albo nie organizuje świąt u siebie w domu, albo ich po prostu nie obchodzi - mówi Salach.



7 procent ankietowanych w tym roku w ogóle nie kupi prezentów.







Skąd bierze się presja idealnych świąt? - O to zapytaliśmy szczecinian. - Wszystko zaczyna się w głowie. To wszystko zależy od tego, kto jaką sobie presję sam nałoży, to tak ma. Niestety. Raczej wesoło, zwłaszcza dla mnie jako dla studenta. Trochę czasu na powtórki, naukę. Jakie jest nastawienie, takie będą całe święta.- "Święta co roku - są tylko w kalendarzu. My możemy je przeżywać, kiedy i jak chcemy" - przypomina Anna Borkowska z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii. - Może być taki rok, kiedy my w tych świętach nie uczestniczymy tak pełnie jak inni oczekują, albo jak sami od siebie oczekują. I to jest w porządku.