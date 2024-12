Rozmowa pod krawatem: Wigilia bez sporów, zadrażnień, zerkania w smartfona...

To rzeczy, które nie powinny się znaleźć przy wigilijnym stole. Chodzi o rozmowy o polityce i smartfony - radzi rzecznik Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej.

Chodzi o to, aby przy stole wigilijnym zapomnieć o wszelkich sporach czy tematach, które mogą nas dzielić. Ważne, aby pamiętać, że święta mają nas łączyć.- Trzeba zrobić krok do przodu, nawet, jeśli ten krok ma nas kosztować. Czas Bożego Narodzenia to czas, kiedy powinniśmy sobie wybaczać, nawet jeżeli jest to trudne i bolesne. Trzeba wyciągać do siebie rękę - zalecał ksiądz Krzysztof Łuszczek w "Rozmowie pod krawatem" RS.Duchowny radził także, aby unikać wszelkich innych tematów, które mogą wprowadzić nieprzyjemną atmosferę podczas świąt.