"Dzielenie się opłatkiem to dzielenie się miłością"

Możemy się spodziewać przesłania kierowanego do wiernych zrozumiałym językiem - mówił o pasterce w szczecińskiej katedrze wtorkowy gość Rozmowy pod Krawatem ks. dr Krzysztof Łuszczek. Mszy o północy, którą celebrował będzie nowy arcybiskup Wiesław Śmigiel będzie można wysłuchać na antenie Radia Szczecin.

Ks. Łuszczek podkreślał, że Kościół w Polsce musi zmienić język homilii, nie tylko od święta, ale także w niedziele - tak, aby człowiek, który przychodzi do kościoła czuł, że słuchanie Słowa Bożego pomaga mu w życiu, żeby nie był to język teologiczny.- Myślę, że ksiądz arcybiskup na pewno będzie mówił językiem komunikatywnym. Jest (tutaj) od dwóch miesięcy, ale zawsze, gdy go słuchałem, potrafił komunikatywnie, ewangelicznie, a z drugiej strony egzystencjalnie trafić w to, czego potrzebujemy - mówił rzecznik Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej.Warto też myśleć o świątecznych tradycjach - tych wynikających wprost z wiary, ale także zapożyczonych, jak chociażby choinka, która do naszych domów przyszła z Niemiec - mówił ks. Łuszczek.- Jak czytamy opisy Wigilii, na przykład w "Chłopach" Władysława Reymonta, to tam nie stawiają u Borynów choinki, ale stawiają snop zboża. Taką tradycją jest też dzielenie się opłatkiem. To jest szczególny moment, kiedy przez to dzielenie się opłatkiem pokazujemy, że dzielimy się sobą miłością z drugim człowiekiem - zaznaczył.Cała rozmowa do wysłuchania tutaj , a transmisja pasterki ze szczecińskiej Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła na naszej antenie - o północy.